Mimar Hakan Kıran ilk çizdiği projede yer alan "Martı" formundaki iskele ve Kabataş Meydanı'ndaki trafiğin yer altına alınması dışında aynen uygulanacak olan projede yer alan ve yapımı tamamlanan 4 iskeleden ikisi yarın sabah Şehir Hatları'nın Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başlayacak.Projenin 2. Etabı ise Ekim 2020'de hizmete girecek.

Projenin ilk etabında, Şehir Hatları'na ait 700 metrekarelik Terminal Binası ile Şehir Hatları'nın sefer yapacağı ve gemi bağlayacağı 2 iskele hizmete hazır hale getirildi. Şimdilik geçici olarak hizmet verecek Terminal Binası'nın turnikeleri İSBAK tarafından monte edilip, bilgilendirme monitörleri yerleştirildi.

32 BİN 500 METREKARE MEYDAN YAPILACAK

Revize edilen yeni projeye göre, terminal binaları klasik Osmanlı yapısı olacak. Projenin ikinci etabında, 32 bin 500 metrekarelik meydan yapılacak. 18 bini 400 metrekaresi sert zemin, 14 bin 142 bin metrekaresi yeşil alan olacak.

Meydan üzerinde, iskelelerin önünde 3 adet terminal binası inşa edilecek. Meydanın altında ise 700 otomobil, 26 engelli aracı ve 95 otobüs kapasiteli 2 katlı yer altı otoparkı yapılacak. Otoparkın 1. Katında birkaç dükkanlık alışveriş merkezi, ikinci katında ise küçük bir çarşı bulunacak. Proje kapsamında, kullanıma hazır hale getirilen ve betonarme kısmı yapılan 4 adet iskelenin 2'sinin üst bağlantı ve yanaşma elemanları yapılacak.

TAMAMI 2020'DE BİTECEK

Projenin ikinci etabı Ekim 2020'de tamamlanması planlanıyor. Tüm iskeleler kullanıma açıldığında Şehir Hatları'nın yanı sıra motorlar, İDO ve BUDO gemilere Kabataş'tan sefer yapabilecek. Ayrıca Turistik gemiler de yolcu indirip bindirebilecek. 2'ince etap tamamlandığında Kabataş Meydanı, İstanbullular için, deniz araçları, metro, füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerinin entegre olacağı ve otoparkın yer aldığı çok önemli bir transfer merkezi olacak.

GÜNDE 210 BİN YOLCU KAPASİTELİ

Kabataş Transfer Merkezi günlük 210 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Vapurdan inen yolcular, meydandan 1 kat inerek otoparka, 2 kat inerek füniküler ve metro istasyonları ile otoparkın ikinci katına ulaşabilecek. Tramvaya ise, meydandan direk binilebilecek. Proje tamamlandığında, Kabataş Meydanı'nında deniz, kara ve raylı sistemler birbirine entegre olacak. Yeni iskeleler, Boğaz ve Marmara Gemi seferleri ile Kabataş – Mahmutbey Metro Hattı, Fünüküler Taksim – Kabataş Hattı, Kabataş – Bağcılar Tramvay Hattı, taksi ve dolmuşları birbiriyle buluşturacak.