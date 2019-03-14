Başkan Erdoğan'dan Ankara Yenimahalle'de önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yenimahalle'de halka hitap ediyor.Emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptım. 3 bin 700 yataklı bir hastane.dedik. 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.



BELEDİYECİLİKTE SEMBOL BİR İSİM

Yenimahallle'de samimiyetle çalışacak bir arkadaşımızı aday gösterdik. Veysel Tiryaki kardeşimizde tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik var. Tüm Ankaralıların gururla misafirlerini götürdüğü tarih ve turizm merkezlerinde Veysel Beyin imzası var. Mehmet Özhaseki kardeşim belediyecilikte sembol bir isimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak böyle kıymetli, çalışkan isimlerle karşınıza çıktık.

BAY KEMAL ANKARA'DA KENDİSİ GİBİ BİRİNİ BULDU

Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet neyi tercih etti? Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Bay Kemal Ankara'da kendisi gibi birini buldu.



Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular.