Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.

'BYLOCK' KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONDA 11 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.