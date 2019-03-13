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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 09:51

'da operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

'da /'nin şifreli haberleşle programı '' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Bu sabah düğmeye basıldı! 11 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 11'i yakalandı.

'BYLOCK' KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONDA 11 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/ silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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