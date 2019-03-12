İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.