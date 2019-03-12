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  • 12.03.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 12:57

kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün şifreli mesajlaşma programı kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün şifreli mesajlaşma programı kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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