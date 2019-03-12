



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'nin değişik illerinde haklarında yakalama kararı bulunan ve firari olan FETÖ mensuplarının İzmir'e gelerek hücre yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir süre zanlıları takip eden İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün üst düzey sorumluları ile örgüt hiyerarşisinde "mahrem abi" olarak anılan kişilerin de bulunduğu hücre evleri tespit etti.



