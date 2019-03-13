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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 09:44

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 'lı kadın terörist yakalandı

Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kadın, 'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan kadın terörist yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU
Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

SAHTE DANİMARKA PASAPORTU ELE GEÇİRİLDİ
Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.

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