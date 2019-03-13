Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU
Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
SAHTE DANİMARKA PASAPORTU ELE GEÇİRİLDİ
Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.