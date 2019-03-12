Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerine finans sağladığı, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunduğu ileri sürülen 47 kişi gözaltına alındı.
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