8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları yürüyüş düzenlemiş, yürüyüşte yer alan marjinal bir topluluk yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıklamıştı.







YILANIN BAŞI DA ORADAYDI!

8 Mart gecesi ezanı ıslıklayanlar arasında ezan düşmanlığıyla bilinen bir hadsizin de yer aldığı ortaya çıktı! CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil Taksim'deki yürüyüşte yerini almış, ezan düşmanlarıyla kol kola yürümüş.







"CAMİYİ BASIP İMAMI MI KESEYİM?"

CHP'li Sera Kadıgil daha önce de attığı skandal tweetlerle adeta İslam'a ve ezana nefret kusmuştu. Kadıgil, "'O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya!" ifadelerini kullanmıştı. Kadıgil ayrıca "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" sözleriyle İslam düşmanlığını gözler önüne sermişti.