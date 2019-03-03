Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdi. Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, CHP'nin genel seçimlerde AK Parti'nin gerisinde kalmasını özetler nitelikte görüntüler sergiledi. Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

CHP'Lİ BAŞKAN SAVAŞ: HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM

Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." dedi.

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

"OY VERMEZSENİZ ŞEREFSİZSİNİZ"

A Haber ekibi de olayın yaşandığı noktaya gitti, CHP'li başkanın yok saydığı halka mikrofon uzattı. Vatandaşlar aynı zamanda mevcut başkan olan Savaş'ın kameralara yansımayan skandal sözlerini de deşifre etti. Bir vatandaş CHP'li başkanı "Ben bu yolu yapmazsam şerefsizim, siz de bize oy vermezseniz şerefsizsiniz" söylediği ifade etti.

AHMET HAKAN'DAN SKANDAL SÖZLERE İLGİNÇ SAVUNMA

Gazeteci Ahmet Hakan ise, belediye başkanının skandal sözlerinin şakayla söylendiği iddiasında bulunarak Savaş'ı savundu. Ahmet Hakan, "Hatay Belediye Başkanı'nın "Oy vermezseniz hizmet yok" sözü, meğer şakayla söylenmiş bir sözmüş... Videonun tamamını izlediğimde şakanın farkına vardım. Kıssadan hisse: Bu tür şeylerin şakasını bile yapmamak lazım." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SKANDAL SÖZLERE ÇOK SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Samsun'da düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok ser tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü." dedi.