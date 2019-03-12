Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde açık açık Millet İttifakı için oy istedi. Her fırsatta inkar edilen kirli ittifak, Buldan'ın sözleriyle bir kez daha açığa çıktı.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİKLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

HDP'nin milletvekili Pervin Buldan, "Biz buralarda demokratik güç birlikleriyle birlikte hareket ediyoruz. Halkımız bize dedi ki 'AK Parti kaybetsin ne gerekiyorsa yaparız' dedi. Bazı ilçelerde adaylarımız yok, ancak kendi listelerimizle gireceğimiz belediye meclis üyelikleri var. Bugün burada da Esenyurt ilçesinde de kendi listelerimizde belediye meclis üyeliklerinin listesini hazırladık ve seçimlere meclis üyelerimizle gireceğiz. İlçe belediyesinde ve büyükşehir de AK Parti ve MHP kaybetsin, siz biliyorsunuz ne yapacağınızı..." ifadelerini kullandı.

KÜRDİSTAN İFADESİNİ KULLANARAK PROPAGANDA YAPTI

Pervin Buldan, aday kullanılan ilçelerde ise konuşmalarında Kürdistan ifadesini kullanarak propaganda yaptı. Buldan, "Türkiye'yi yöneten zihniyet bölgede ne yapıyorsa, Kürdistan'da ne yapıyorsa, İstanbul'da da aynısını yapıyor."

BAKAN SOYLU ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Buldan'ın "Bazı ilçelerde adaylarımız yok, ancak kendi listelerimizle gireceğimiz belediye meclis üyelikleri var." sözleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var." sözlerini hatırlattı.