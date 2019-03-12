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  • 12.03.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 10:43

'li vekil , aday göstermedikleri ilçelerde için oy istedi

'nin milletvekili , "Belediye başkanlığı adayı göstermediğimiz yerlerde halkımız demokratik güç birliklerine oyunu vermelidir. 'da demokratik işbirliğinin kazanması için her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi. Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı HDP, yerel lerde -İyi Parti ve ile ittifak yaptıklarını bu sözlerle itiraf etti. HDP'nin ile işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin milletvekili , 'un ilçesinde açık açık için oy istedi. Her fırsatta inkar edilen kirli ittifak, Buldan'ın sözleriyle bir kez daha açığa çıktı.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİKLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ
HDP'nin milletvekili Pervin Buldan, "Biz buralarda demokratik güç birlikleriyle birlikte hareket ediyoruz. Halkımız bize dedi ki ' kaybetsin ne gerekiyorsa yaparız' dedi. Bazı ilçelerde adaylarımız yok, ancak kendi listelerimizle gireceğimiz belediye meclis üyelikleri var. Bugün burada da Esenyurt ilçesinde de kendi listelerimizde belediye meclis üyeliklerinin listesini hazırladık ve lere meclis üyelerimizle gireceğiz. İlçe belediyesinde ve büyükşehir de AK Parti ve kaybetsin, siz biliyorsunuz ne yapacağınızı..." ifadelerini kullandı.

KÜRDİSTAN İFADESİNİ KULLANARAK PROPAGANDA YAPTI
Pervin Buldan, aday kullanılan ilçelerde ise konuşmalarında Kürdistan ifadesini kullanarak propaganda yaptı. Buldan, "Türkiye'yi yöneten zihniyet bölgede ne yapıyorsa, Kürdistan'da ne yapıyorsa, İstanbul'da da aynısını yapıyor."

BAKAN SOYLU ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Buldan'ın "Bazı ilçelerde adaylarımız yok, ancak kendi listelerimizle gireceğimiz belediye meclis üyelikleri var." sözleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ", Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, ve zillet ittifakının listelerinde var." sözlerini hatırlattı.

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