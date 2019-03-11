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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:16

'ye 'de halk tokadı

Zillet ittifakının terör kanadı Hakların Demokratik Partisi () ’in ilçesinde düzenlediği mitingde büyük hüsran yaşadı. Mitingde, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde "Kürdistan" propagandası yapıldı.

HDPKK'ta Mardin'de tokat gibi tokat

Zillet ittifakının terör kanadı , 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, 'in ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge katılım oldukça düşük oldu. Parti yetkilileri alanının dolması için saatlerce bekledi ancak beklenen ilgi olmayınca miting başladı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı , Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.

'KÜRDİSTAN' VE 'ÖCALAN' PROPAGANDASI
Mitingde, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde "Kürdistan" propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

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