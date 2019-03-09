Saadet Partisi Adıyaman'da HDPKK ile el ele!

Kirli İttifak, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yine kolları sıvadı! Birçok belediye başkan adayını Kandil kadrosundan seçen sözde Atatürkçü CHP, her zamanki gibi teröristlerin sözcülüğünü yapan HDP ile el ele verdi ve kirli ittifakın bir başka ortağı Saadet'in Adıyaman adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleme kararı aldı.







"BİZİ ZULÜM BİRLEŞTİRDİ"

Küçük oy hesaplarıyla partiyi PKK'lılara ve 28 Şubat zalimlerine peşkeş çeken Saadet, Adıyaman'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola girdi. Verilen binlerce şehidi görmezden gelen, 28 Şubat zalimlerine göz kırpan Saadet Partisi, ihanet trenine binerek AK Parti'ye karşı hainlerle birleşti. Sözde dini hassasiyeti olan insanları temsil ettiğini iddia eden Saadet, İslam dininin her türlü değerini ayaklar altına alan HDP ve 28 Şubat'ın avukatı CHP ile kol kola girerek "Bizi zulüm birleştirdi" paylaşımlarına meze oldu...







HDPKK İŞBİRLİĞİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yaptığı açıklamada, Antep'te DSP adayı Celal Doğan'ı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini söylemişti.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" şeklinde yanıt vermişti.