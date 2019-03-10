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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 20:39

İşte ittifakın karesi! ve Saadet el ele oy topluyor!

31 Mart Yerel leri öncesi ihanet çemberi etrafında kümelenen Zillet İttifakı, seçim çalışmalarını da birlikte yürütüyor. Son olarak "ittifak yok" diyen 'nin Adıyaman adayı , 'lilerle kol kola seçim çalışmasında görüntülendi...

İşte ittifakın karesi! HDP ve Saadet el ele oy topluyor!
"Erbakan Hoca'nın yolundan gidiyoruz" diyerek 'nın savunduğu tüm değerleri ayaklar altına alan, bir yandan "ittifak yok" derken öte yandan , ve İP ile ortak adaylar çıkartan , Adıyaman'da da HDP ile kol kola yürüyor.




HDPKK İLE ORTAK KAMPANYA
"28 Şubatçılar bizi desteklemeli" diyerek alçaldıkça alçalan, ucuz koltuk hesapları için teröristlerle ittifak yapan Saadet Partisi'nin Adıyaman adayı , Kandil'in siyasi uzantısı HDP'lilerle kol kola çalışması yaptı.



İttifakı her fırsatta inkar eden Saadet Partisi'nin ihaneti, her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntülerle iyice ayyuka çıkmış oldu.




"BİZİ ZULÜM BİRLEŞTİRDİ"
Saadet Partisi'nin adayları daha önce de terör yandaşları ile kol kola seçim çalışması yapmış, ihanette sınırları zorlayarak Kandil'in beslemeleriyle "Bizi zulüm birleştirdi" paylaşımlarına meze olmuştu.

HDPKK İŞBİRLİĞİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yaptığı açıklamada, Antep'te DSP adayı 'ı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini söylemişti.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve demokrasisine önemli katkıları olacaktır" şeklinde yanıt vermişti..

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