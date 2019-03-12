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  • 12.03.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 18:08

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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