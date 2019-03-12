Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avcılar'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avcılar mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, "Millet bahçeleri ve kıraathaneleri projemizi Avcılar'da hayata geçireceğiz. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız, ortasına saat kulesi dikeceğiz. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atacağız." dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ARTIK GELİN AVCILAR'DA DA 4Ç'DEN KURTULALIM​

Kartal'dan İstanbul'un ulaşımında devrim niteliğinde bir hizmet olan Gebze – Halkalı Banliyö hattının açılışını yaptık. Bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tek bir taşına tüm hazinelerin feda edildiği İstanbul'u ilçe ilçe adım adım dolaşıyoruz. Dünyanın güneşiyle tartılsa değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır. 94'ten bu yana en yaptığımızı biliyorsunuz. Biz sizleri hiçbir zaman yalnız koymadık. Ama CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? Artık gelin Avcılar'da da 4Ç'den kurtulalım. Biz bu şehir için gece gündüz çalıştık. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. İnşallah bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk şerefidir.

YAKINDA TEMELLERİNİ ATIYORUZ

İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Avcılar'da da çok büyük hizmetlere imza attık. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız. Ortasına saat kulesi dikeceğiz. Asma katında gençlerimiz için bir dijital kütüphane yapacağız. Bu meydanı füniküler sistemi ile Ambarlı sahiline bağlayacağız. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atıyoruz.

BİR KENT MEYDANI OLUŞTURACAĞIZ

Metrobüs hattı sayesinde Kadıköy'e kadar rahatlıkla gidiyorsunuz, bizden önce bu yoktu. Avcılar Devlet Hastanesi'ni inşa ediyoruz. Sahilde 5 km'lik güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk. Akıllı bisiklet sistemi ile bin km'lik güzergahta spor imkanı sağlayacağız. Engelli yaşam merkezi oluşturuyoruz. Tüm mahallelerimizde gençlerimiz ve çocuklarımız için pek çok yeni projemiz var. Gümüşpala mahallesinde botanik park oluşturuyoruz. Millet kıraathaneleri projemizi Avcılar'da hayata geçireceğiz. Bir kent meydanı oluşturacağız.