Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.03.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:16

İletişim Başkanı 'dan anlamlı paylaşım

İletişim Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından yaptığı Kürtçe paylaşımda, “Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK’ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız.” dedi.

İletilim Başkanı , Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gittiği Hakkari'nin karlı dağlarının yer aldığı görüntülere, sanatçı Züleyha'nın Kürtçe söylediği "Merhaba" şarkısının eşlik ettiği bir video paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri