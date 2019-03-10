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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 19:41

mitinginde "terör propagandası" yapan eski Belediye Başkanı gözaltına alındı

'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde aralarında eski Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü /'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingde, aralarında eski Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı
İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.

Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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