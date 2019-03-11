Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Alınan ilk bilgiye göre, balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden 5 kişi, bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.
Gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.
Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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