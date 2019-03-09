

2013 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen terör destekçisi gruplarla güvenlik güçleri arasında molotof kokteylli, biber gazlı çatışmalar çıkmıştı.







PKK destekçisi protestocular, molotof kokteylleri ve patlayıcılar ile inşaata saldırmış ve işçilerin çadırlarını yakmışlardı.







ÜLKESİNİN YANINDA YER ALMAK YERİNE BÖLÜCÜLERİ TERCİH ETTİ!

CHP'nin Kandil kadrosundan aday gösterdiği birçok isimden biri olan Kadıköy Bld. Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı da olaylar sırasında ülkesinin yanında yer almak yerine #DirenLice diye tweet atmış, askerimize ve polisimize saldıran gruplara desteğini ilan etmişti.







UTANMADAN KENDİNİ SAVUNDU

PKK'ya destek tweetleri atan CHP Kadıköy Bld. Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, seçimler yaklaşınca oy kaygısıyla skandal paylaşımlarını savunmaya başladı. Odabaşı, her şeyin apaçık belli olmasına ve PKK'ya olan destek tweetlerinin gün gibi ortada olmasına rağmen "Bu tweeti çok farklı yerlere çeken bir anlayış ve algı yönetimi var. Bu tweeti ben Yoğurçu Parkı'ndan attım. Binlerce Kadıköylü ile yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş Türkiye'nin çeşitli illerinde yapıldı." diyerek kendini savunmaya çalıştı.



CHP BÖLÜCÜLERLE EL ELE!

Her fırsatta Türkiye düşmanlarına kol kanat geren, FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünü ve avukatlığını yapan CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri için de Kandil'den sipariş birçok adayı listesine yazmıştı. Yaklaşan seçimler öncesi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birçok il ve ilçede ittifak yapmış ve adayları tarafından meydanlarda "Kürdistan" naraları atılmıştı...