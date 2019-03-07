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299 'li 'ndan aday gösterildi

CHP-İP-SP için kol kola girdi. " ile ittifakımız yok" dedi. Ancak 299 HDP'li 'ndan aday gösterildi. Dört benzemez kendini ele verdi.


Kemal-Meral-Temel buluştu. Seçim için Millet İttifakı'nı oluşturdu. Kemal Bey ve ekürileri "HDP ile ittifak yok" diyerek oyun kurdu.

Ancak bu yalan bozuldu. HDP'nin Şer İttifakı'na şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi verdiği resmi raporlarla ortaya kondu.

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H&#252;seyin acar Hüseyin acar

Vatan hainleri

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2019 14:00
ismail metin ismail metin

299 HDP'li desteği nedir vatana ihanetten başka nedir PKK ile el ele tutuşmaktan başka nedir?

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2019 13:46
Recep Recep

Bunca şehidin yattığı bu vatanda bunlarn yatacak yeri yok

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2019 13:43
Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz

Atatürkün kemikleri sızlıyor terörist hayinler.

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2019 13:39
ihsan ihsan

işte vatana ihanet çetesi 4 lü çete allah kahretsin bunları

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2019 09:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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