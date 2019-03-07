Kemal-Meral-Temel buluştu. Seçim için Millet İttifakı'nı oluşturdu. Kemal Bey ve ekürileri "HDP ile ittifak yok" diyerek oyun kurdu.
Ancak bu yalan bozuldu. HDP'nin Şer İttifakı'na şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi verdiği resmi raporlarla ortaya kondu.
kalan karakter 1000
Vatan hainleri
299 HDP'li desteği nedir vatana ihanetten başka nedir PKK ile el ele tutuşmaktan başka nedir?
Bunca şehidin yattığı bu vatanda bunlarn yatacak yeri yok
Atatürkün kemikleri sızlıyor terörist hayinler.
işte vatana ihanet çetesi 4 lü çete allah kahretsin bunları
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.