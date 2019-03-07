Kemal-Meral-Temel buluştu. Seçim için Millet İttifakı'nı oluşturdu. Kemal Bey ve ekürileri "HDP ile ittifak yok" diyerek oyun kurdu.Ancak bu yalan bozuldu. HDP'nin Şer İttifakı'na şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi verdiği resmi raporlarla ortaya kondu.