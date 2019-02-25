Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren sözde Atatürkçü CHP, Şişli'de de ihaneti sürdürdü. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı.Sakandalın sahibi CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, dün seçim bölgesindeki 3 ayrı düğüne katıldı.

SKANDAL SÖZLER: KÜRDİSTAN TARAFI - TÜRKİYE TARAFI

Feriköy'deki düğünde Keskin'den önce sahneye çıkan HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, son birkaç yıldır yaşadıklarının seçimler zincirinin kritik bir parçası olduğunu savunarak, "Partimizin, Halkların Demokratik Partisi'nin bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ADAYINA DA ÖVGÜLER...

Parti olarak CHP'li Muammer Keskin'e desteğini açıklayan Öztürk, görüşünü "Muammer Bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır. Kendisi 2013'ten beri, Gezi'den bugüne çeşitli forumlarda halkçı belediyeciliği savundu." sözleriyle aktardı.

CHP'NİN ADAYI BÖLÜCÜ TERÖR PROPAGANDASI KARŞISINDA SUSPUS OLDU

Öztürk, konuşmasını bitirdikten sonra mikrofonu CHP'nin adayı Muammer Keskin'e takdim etti.

SESSİZ KALDI, TEPKİ GÖSTERMEDİ

HDP'li Öztürk'ün bölücü ifadeler içeren konuşmasına herhangi bir tepki göstermeyen Keskin, sözlerine düğün sahiplerine mutluluk dileyerek başladı. Keskin, şöyle devam etti:

"HDP'Lİ DOSTLARIMIZLA ZAFER İŞARETİNİ VERECEĞİZ"

"Sevgili dostlarım, gerçekten Mutlu kardeşim söyledi, önemli bir siyasal eşiğin içindeyiz. 31 Mart seçimlerinde demokrasi güçlerini bir arada tutmak ve bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldik. Gerek HDP'li dostlarımız gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle Şişli'de 31 Mart akşamı birlikte zafer işaretini beraber vereceğiz. Bu ateşe sizin de destek vermenizi diliyorum."

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyaya yansıyan bu konuşmalara ilişkin video kaydı, büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından kimisi Öztürk'e kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterirken, kimisi de Keskin'i bu olanlara karşı sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

CHP'Lİ ADAYDAN SKANDALA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında cenaze ve düğün gibi etkinliklere katıldığını söyledi.

Feriköy'de gittiği düğüne de davet edildiğini belirten Keskin, "Bizim bölgemizde oturan iki genç kardeşimizin mutluluğunu paylaşmak için gittim. Ben kürsüye çıktım, konuşma yaparken kürsüye HDP İlçe Başkanı'nı da davet ettiler. Benim ne bir dahlim var ne bir şeyim var. Buraları siyasi arena olarak kullanan biri de değilim. Ben davetli olduğum için gittim. Seçim atmosferi içinde de ister istemez hem mutluluğu paylaşıyor hem de birkaç cümle ediyorsunuz. Benim söylediklerim beni bağlar başka siyasi partinin söyledikleri onları bağlar. Devletin yetkili organları var. Bizi takip eden Emniyet'ten güçler var. Benim dahil olduğum bir şey değil. Benim paylaştığım bir anlayış değil. Dolayısıyla ben oradaki iki genç kardeşimin mutluluğunu paylaşmak için oraya gittim."

"BEN NASIL KARŞI ÇIKABİLİRİM, BENİ İLGİLENDİRMİYOR, DEVLET KARAR VERSİN"

"Kullanılan 'Kürdistan' ifadesine karşı çıkmadığınız yönünde eleştiriler var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Keskin, "Ben bir başkasının konuşmasına nasıl karşı çıkarım? Benim partimden biri, benim söylediklerimle ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa, eleştiri varsa... Yani kötü niyetli birtakım insanlar, devletin yetkili organları var, 'Kürdistan' meselesine onlar karar versin. Beni ilgilendirmiyor. Oradaki bir konuşmacının konuşmasına müdahale edecek konumda değilim. Ben de davetliyim..." yanıtını verdi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

"Şişli'de ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine Keskin, "Söz konusu değil. HDP'lilerden de AK Parti'lilerden de MHP'lilerden de Saadet Partililerden de oy istiyorum. Ben seçilmek istiyorum ve bütün yurttaşlarımdan oy almak istiyorum. Bundan daha doğal ne olabilir?" dedi.