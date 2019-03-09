Yeni askerlik sisteminin detaylarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Askerliğin 6 ay olacağını belirten Akar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için 3 farklı askerlik sistemi olduğunu anlattı. Akar, bedelli askerliğin de sürekli hale getirileceğini vurgulayarak, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların 1 ay temel eğitim alacağını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi. Yeni askerlik sistemi Nisan ayında yürürlüğe girecek. Akar, sistemi şöyle anlattı:.

ASKERLİĞİN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik..

ASKERLİK KAÇ AY OLACAK?

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber. 1 ayı müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. 6 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, gerekli yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapılacak, bu maaşlı olacak. Maaşlı 6 ay bittikten sonra; değerlendirmelerde başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek.

FAZLA BEDELLİ BAŞVURUSU OLURSA?

1 aylık eğitimin sonunda kurada belirlenenlerin askerlikle ilişiği kesilecek..

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge x memur maaşı katsayısı x 6" olarak hesaplanacak. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek..

YEDEK SUBAY, ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

Önceden meslek yüksekokulu mezunları lise mezunu gibi muamele görüyordu. Yedek subay olabilmek için 2 yıl daha okuyor ya da 4 yıllık başka bir fakülteyi bitirerek mesleğinden kopuyordu. Şimdi 'Sen mesleğinden kopma' diyoruz. Bunun karşılığı olarak da yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Bu 12 ayı tamamlayınca terhis olabilecek ya da sınav sonucu astsubaylığa geçebilecek. Meslek yüksekokulu mezunları isterlerse 6 ay erlik yapabilecek..

LİSANS İÇİN ASKERLİK NASIL OLACAK?

Lisans ve lisansüstü eğitim görenler yedek subay olacak. Bunlar da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacak, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacak. Sonra istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler. İsterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek..

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek..

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GIRECEK?

Çalışma için Cumhurbaşkanımız'dan ilk ön talimatı aldık ama bir kez daha orada irdelenecek, sonra kanunlaşacak. Nisan'da bunlar gerçekleşecek.

NASIL HESAPLANACAK?

2019 OCAK-HAZİRAN İÇİN: 40.000 gösterge x memur maaş katsayısı (0,130597) x 6 = 31 bin 343 TL

2019 TEMMUZ-ARALIK İÇİN: 40.000 gösterge X memur maaş katsayısı (0,137126) x 6 = 32 bin 910 TL

Temmuz'daki maaş katsayısı yüzde 5 memur maaş zammına göre hesaplanmıştır. Enflasyona göre oran değişebilir..

Bedelli askerlik nedir, ne demektir?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar.

Kimler bedelli askerlik yapabilir, bedelli askerlik şartları nelerdir?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Aşağıda ikinci madde nezdinde ülkemizde çıkartılan bedelli askerlik yasaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ülkemizde hangi yıllarda, kaç kere bedelli askerlik çıkarılmıştır?

Bedelli askerlik kaç kere, ne zaman çıktı?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.



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