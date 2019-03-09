Güvenlik ve istihbarat birimleri proje terörün bu defa da 31 Mart seçimleri için işbirliği içinde olduğunu ortaya çıkardı. Tarihi önemdeki 31 Mart yerel seçimlerine gölge düşürmek ve AK Parti'nin seçimlerden başarısız çıkmasını sağlamak için terör örgütü PKK ve FETÖ'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zillet ittifakı' olarak nitelendirdiği Millet İttifakı ile işbirliği içinde oldukları ortaya çıktı.



Bu ittifaka oy vermeleri için FETÖ'nün üyelerine 'içeridekilerin serbest kalması için bu seçimler önemli bir fırsat', 'Millet İttifakına oy verin hatta çevredekilerden oy toplayın' şeklinde talimatlar gönderdiği tespit edildi. Cezaevinde tutuklu olan FETÖ'cülerin, ziyarete gelen ailelerine bu ittifaka oy vermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

TEPKİ ÇEKMEYİN UYARISI

Kandil'deki elebaşları ise terör örgütü PKK'ya eylemsizlik talimatı vererek seçim boyunca teröristleri kuluçkaya yatırdı. Örgüt üyelerine, 'Türkiye'nin her yerinde mutabık olduğumuz partnerlerle birlikte bu işi yürüteceğiz ve siyasi otoriteyi zayıflatmayı başaracağız', 'tutukluların özgürlüğüne kavuşması gerekiyor' talimatları verdikleri tespit edildi. Her iki terör örgütü, üyelerine bu çalışmanın siyasi partnerlerin tepkiyi üzerlerine çekmeden gerçekleştirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

GÖLGE DESTEKÇİLER

Özellikle Kandil'in eylemsizliğe bürünerek ittifaka gölge düşürecek tavırlardan kaçınması, FETÖ'nün trol çetesinin sosyal medyada algı operasyonu yürütmesi, HDP'nin ise kendisini Kürt halkının temsilcisi gibi göstermeye çalışması üzerinden yürüdüğü anlaşılan ihanet planın talimatını alan gölge destekçiler FETÖ ve PKK, ittifak görüşmelerinde anlaşma sağlanınca hemen eş zamanlı harekete geçti.



Terör örgütleri ve siyasi ortakları AK Parti'yi yerel seçimlerde zayıflatarak siyasi gücünü sarsmayı, ardından Başkan Erdoğan'ı yıpratmaya çalışarak PKK ve FETÖ'ye koruma kalkanı olmayı planlıyor. Pensilvanya ve Kandil'in, tutuklu FETÖ ve HDP'lilerin serbest kalmasının bu seçimlere bağlı olduğunu örgüt tabanına empoze ettiği belirlendi.

Sabah