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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 10:14

Cumhur İttifakı’na karşı kirli plan! ’dan ve Kandil'den talimat geldi

, İYİ Parti, Saadet Partisi ve ’nin içinde yer aldığı ittifaka terör yuvaları açık açık destek vermeye başladı. elebaşısı ’dan, ’lı terörist başları ise Kandil’den “’na oy verin ve hatta oy toplayın” talimatı verdi.

Cumhur İttifakı’na karşı kirli plan!

Güvenlik ve istihbarat birimleri proje terörün bu defa da leri için işbirliği içinde olduğunu ortaya çıkardı. Tarihi önemdeki 31 Mart lerine gölge düşürmek ve 'nin seçimlerden başarısız çıkmasını sağlamak için terör örgütü ve 'nün Başkan 'ın 'zillet ittifakı' olarak nitelendirdiği ile işbirliği içinde oldukları ortaya çıktı.

Bu ittifaka oy vermeleri için FETÖ'nün üyelerine 'içeridekilerin serbest kalması için bu seçimler önemli bir fırsat', 'Millet İttifakına oy verin hatta çevredekilerden oy toplayın' şeklinde talimatlar gönderdiği tespit edildi. Cezaevinde tutuklu olan FETÖ'cülerin, ziyarete gelen ailelerine bu ittifaka oy vermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

TEPKİ ÇEKMEYİN UYARISI
Kandil'deki elebaşları ise terör örgütü PKK'ya eylemsizlik talimatı vererek seçim boyunca teröristleri kuluçkaya yatırdı. Örgüt üyelerine, ''nin her yerinde mutabık olduğumuz partnerlerle birlikte bu işi yürüteceğiz ve siyasi otoriteyi zayıflatmayı başaracağız', 'tutukluların özgürlüğüne kavuşması gerekiyor' talimatları verdikleri tespit edildi. Her iki terör örgütü, üyelerine bu çalışmanın siyasi partnerlerin tepkiyi üzerlerine çekmeden gerçekleştirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

GÖLGE DESTEKÇİLER
Özellikle Kandil'in eylemsizliğe bürünerek ittifaka gölge düşürecek tavırlardan kaçınması, FETÖ'nün trol çetesinin sosyal medyada algı operasyonu yürütmesi, 'nin ise kendisini Kürt halkının temsilcisi gibi göstermeye çalışması üzerinden yürüdüğü anlaşılan ihanet planın talimatını alan gölge destekçiler FETÖ ve PKK, ittifak görüşmelerinde anlaşma sağlanınca hemen eş zamanlı harekete geçti.

Terör örgütleri ve siyasi ortakları AK Parti'yi yerel seçimlerde zayıflatarak siyasi gücünü sarsmayı, ardından Başkan Erdoğan'ı yıpratmaya çalışarak PKK ve FETÖ'ye koruma kalkanı olmayı planlıyor. ve Kandil'in, tutuklu FETÖ ve HDP'lilerin serbest kalmasının bu seçimlere bağlı olduğunu örgüt tabanına empoze ettiği belirlendi.

Sabah

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