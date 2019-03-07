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  • 07.03.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 13:46

Zillet İttifakı'nın ortağı 'den özerklik afişi

ve ile ittifak içerisinde olan , batıda söyleyemediklerini doğuda ve güneydoğuda söylüyor. Batıdaki CHP ve İyi Parti seçmenini kaybetmemek için "özerklik, öz yönetim" söylemlerini kullanmayan HDP, doğuda tam tersi hareketler sergileyerek "Özgürlük özerklikle başlar. Özgürlük öz yönetimle başlar." sloganları reklam panolarında Kürtçe yazıldı.

Zillet İttifakı'nın ortağı HDP'den özerklik afişi

31 Mart 2019 i öncesinde; bir yanda AK Parti-MHP ittifakı yer alırken, diğer yanda da -- ittifakı yer alıyor. Bu üçlüye de eşlik ediyor.

Atatürk'ün kurduğu parti CHP ve MHP'den ayrılan ülkücülerin kurduğu parti İyi Parti ile batıda AK Parti'ye kaybettirmek için anlaşan HDP, görece daha güçlü olduğu doğuda ise önceki seçimlerde olduğu gibi bildiğini okumaya devam ediyor.

ÖZERKLİK SÖYLEMİ BATIDA YOK, DOĞUDA VAR
Batıdaki CHP ve İyi Parti seçmenini kaybetmemek için "özerklik, öz yönetim" söylemlerini kullanmayan HDP, Siirt'te seçim afişlerinde bu söylemlere yer verdi. "Özgürlük özerklikle başlar. Özgürlük öz yönetimle başlar." sloganları reklam panolarında Kürtçe yazıldı.

SAVCILIK TOPLATILSIN DEDİ
Siirt Cumhuriyet Savcılığı ise; "CMK 127/1 maddesi gereği gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında mevcut ibareli tüm parti reklam afişlerine, tanıtım broşürlerine, pankartlara, dövizlere el konulması, örgüt propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılması, faillerin tespit edilmesi halinde ifadelerinin alınması, 24 saat içerisinde mahkeme onayına sunulmak üzere hazırlanan evrakın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, konu ile ilgili olarak araştırmaya devam edilmesi" kararıyla, afişlerin toplatılmasını istedi. Savcılık kararı sonrası polisler, söz konusu afişleri kaldırdı.

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