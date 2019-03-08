Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yeni askerlik sistemine ilişkin detayları vatandaşlarla paylaştı. Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının da bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına ekleneceğini söyledi. Bakan Akar'ın açıklamalarının ardından birçok kişi ilkokul ve lise mezunları kaç ay askerlik yapacak sorusuna yanıt arıyor.

İLKOKUL VE LİSE MEZUNLARI KAÇ AY ASKERLİK YAPACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, yeni sistemle ilgili "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak" şeklinde konuştu.

Lise ve altı eğitim seviyesinde olanlar için zorunlu askerlik 6 aya indi. 1 ay temel askerlik eğitiminden sonra 5 ay kıta görevi olacak. 6 ayı tamamlayan terhis olabileceği gibi dilerse devam edip 6 ay maaşlı sözleşmeli erbaş ve uzman erbaş olarak askerlik yapabilecek. Lise mezunları 1 ay zorunlu askerlikten sonra bedelliye de geçiş yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE VE MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI

Lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu mezunları 2 ay temel eğitim alacaklar. Bu süre içinde harçlık da verilecek. 2 ayın sonunda 10 ay boyunca kıtalarda görev yapacaklar ve maaş da alacaklar. 10 ay sonunda dileyen ve gerekli koşulları sağlayan astsubay olabilecek. Lisans ve üzeri olanlar 2 ay temel eğitim alacaklar ve bu sürede de harçlık verilecek. 10 ay kıtalarda görev alırken maaş da alabilecekler. İsteyen ve gerekli koşulları sağlayan orduda subay olarak görev alabilecek.