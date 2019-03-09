Herkese bedelli askerlik! İşte yeni askerlik sisteminin detayları...

Yeni askerlik sisteminin detaylarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Askerliğin 6 ay olacağını belirten Akar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için 3 farklı askerlik sistemi olduğunu anlattı. Akar, bedelli askerliğin de sürekli hale getirileceğini vurgulayarak, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların 1 ay temel eğitim alacağını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi. Akar, sistemi şöyle anlattı:
Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.
ASKERLİĞİN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.
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