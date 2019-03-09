Herkese bedelli askerlik! İşte yeni askerlik sisteminin detayları...

askerlik sisteminin detaylarınıaçıkladı. Askerliğin 6 ay olacağını belirten Akar,için 3 farklı askerlik sistemi olduğunu anlattı. Akar,vurgulayarak, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların 1 ay temel eğitim alacağını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi. Akar, sistemi şöyle anlattı:

Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.