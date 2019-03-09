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Herkese bedelli askerlik! İşte yeni askerlik sisteminin detayları...

Yeni sistemle askerlik 6 aya düşürülürken, bedelli sürekli hale getirildi. , herkesin 1 ay askerlik yaptıktan sonra bedelliye geçebileceğini belirtti.

Yeni askerlik sisteminin detaylarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Askerliğin 6 ay olacağını belirten Akar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için 3 farklı askerlik sistemi olduğunu anlattı. Akar, bedelli askerliğin de sürekli hale getirileceğini vurgulayarak, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların 1 ay temel eğitim alacağını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi. Akar, sistemi şöyle anlattı:

ASKERLİĞİN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.

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