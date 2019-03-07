Kılıçdaroğlu’nun beceriksiz başkanları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı açıklamada belediye başkan adaylarının belirlenme süreci ile ilgili olarak, "Arkasında bir başarı hikayesi olan kişileri aday yaptık" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması vatandaşlarda karşılık bulamadı. Zira İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer, Adana'da Zeydan Karalar ve Edirne'de Recep Gürkan gibi isimler yıllarca koltukta oturmalarına rağmen yerine getirmedikleri vaatleriyle biliniyor. İşte o isimlerin icraatları:CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlık kariyeri 'halka söz verip de hayata geçiremediği' vaatlerle dolu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde söz verdiği birçok projeyi unutan İmamoğlu, 'Ben öyle bir vaatte bulunmadım' diyerek sürekli çark eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. İşte İmamoğlu'nun icraatları:Belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde cemevi yapmayı vaat etti. Ancak yıllar geçti, cemevi projesine çivi bile çakmadı.

Beylikdüzü'ne tramvay getireceğini iddia etti, getiremedi. Başarısızlığına kılıf uydurmaktan gocunmayan İmamoğlu, 'yapamadım' demek yerine tramvay vaadinde hiç bulunmadığını öne sürdü.Bir dediği diğerini tutmayan İmamoğlu, bir yandan İstanbullular'ın suya harcadığı parayı azaltacağını öne sürerken, öte yandan da İBB Meclisi'nde suyun yüzde 15 indirim kararına karşı çıktı.12 Eylül döneminin zalim başsavcısı babası Nurettin Soyer'in o dönem yaptığı zulümlerle gündeme gelen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, başkanı olduğu İzmir Seferihisar Belediyesi'ni batırdı. İşte Seferihisar'ın gelecek 10 yılını çalan Soyer'in icraatları:Seferihisar Belediyesi'nde iki dönemlik görevi süresince 175 kez yurt dışına çıktı. Çalışanlara maaşları geç ödenirken bile Soyer yurt dışı seyahatlerine devam etti. Yılın ortalama 3 ayını yabancı ülkelerde geçirdi. Seyahatlerinin sadece bilet ücreti 525 bin lira tuttu.Belediye ile birlikte ilçeyi de batağa sürükledi. Belediyenin mevcut bütçe açığı, Türkiye'nin ilk 'Cittaslow' yani sakin şehri olarak seçilen Seferihisar'ın gelecek 10 yılını ipotek altına aldı.

Göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane edip rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya sattı. 2015'te aldığı yetki ile belediyeye ait dev turizm arazileri bir bir satıldı.Seferihisar Belediyesi'nde kayıp 16 ton mazot ile ilgili dava devam ediyor.Son yağışlarda alt yapı yetersizliği nedeniyle ilçe tamamen sulara gömüldü. İşyerlerini su basan esnaf çaresiz haldeyken, Soyer'in koltuk derdine düşmesi tepki topladı.Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı ve Büyükşehir Adayı Zeydan Karalar'ın 5 yıllık icraatı, Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin tam tersi. Bozuk yollar, başlanan ama bitirilmeyen yol çalışmaları, ihale tarihinden önce işleri kendine yakın firmalarına vermenin yanı sıra başlattığı projeleri yarım kalan Karalar'ın "Başarılı başkan" olarak tanıtılması Seyhanlılar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte Karalar'ın icraatları:Geçen yıl buz pisti kuran belediye bu yıl da kurmak istedi, ancak ihale yapılmadan başlanan çalışmalar durduruldu.Aydınlar Mahallesi'nde kapalı semt pazarı sözü verdi ancak hiçbir adım atılmadı. Hatta "Aydınlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı" levhası da hırsızlar tarafından çalındı.

Karalar'ın 'Mega Açılışlar' sloganıyla 12 Mart 2017'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açtığı spor kompleksine harcanan milyonlarca lira boşa gitti. Tribünün olmaması, basket potalarının gelişi güzel tavana monte edilmesi nedeniyle Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi'ne üç yılda hiçbir resmi müsabaka verilmedi.Seyhan Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki mahallerin sokakları ise adeta köstebek yuvasını andırıyor. Bazı mahallerde yollara ya asfalt dökülmemiş ya da yarım bırakılmış durumunda.Adana'nın önemli tarihi miraslarından olan Çerçi Konağı'nda 21 Ocak 2019'ta teslim edilmesi gereken restorasyon çalışmasını halen bitiremedi.CHP'ninEdirne Belediye Başkanı ve Adayı Recep Gürkan da kenti adeta proje çöplüğü haline getirdi. Vaat ettiği projeleri yapmak bir yana kendinden önce başlayan projeleri bile bitiremedi. İşte Gürkan'ın icraatları:"Edirne hafif raylı ulaşım sistemiyle tanışacak" dedi, sonra da bunun mümkün olmadığını söyledi.Her 6 aylık dönemde belediye hesaplarını vatandaşların denetimine açacağını söyledi. Ancak ilk yıldan itibaren sonraki 4 yıl boyunca yapmadı."Turizm Otogarı" kuracağız dedi ancak henüz bir adım atılmadı."Kurtuluş Savaşı Müzesi" açılacağını söyledi, ancak Edirne henüz böyle bir müze ile tanışamadı.

"Otopark sorun olmaktan çıkacak" dedi ancak Edirne'nin şu anki en büyük sorunlarından biri otopark."Kapımız herkese açık olacak" dedi, ancak vatandaşlar kendisine bir türlü ulaşamadı."İşsizlik ve altyapı sorunu kökten çözülecek" dedi, ikisi de çözülmedi."Tüm amatör spor kulüplerine eşit mesafede yaklaşıp eşit yardımda bulunacağız" dedi ancak birkaç kulüp dışında şehirdeki diğer spor kulüpleri uygulamalarından şikayetçi.Nehir kenarlarının temizlenecğini ve çevresinin daha da yaşanılabilir hale getirileceğini vadetti, ancak yapmadı.2013'te temeli atılan kültür merkezi binası inşaatını halen bitiremedi.