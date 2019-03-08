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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 22:25

yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu

lideri Kemal bir televizyon kanalında düzenlenen programda yine kendisine güldürdü. Bol keseden atma siyasetini sürdüren , seçimlere ilişkin beklentilerini açıklarken iddialı cümleler kurdu. ''u alacağız, 'yı, 'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullanan 'in bu sözleri sunucuyu adeta gülme krizine soktu.


Genel Başkanı Kemal bir televizyon kanalında düzenlenen programda soruları yanıtladı. Büyükşehirlere ilişkin hedeflerini açıklayan , çöp dağları şeklinde bıraktığı 'un da alınacağını iddia etti.

, Büyükşehirleri alacaklarını söyledi.

'İstanbul'u alacağız, 'yı, 'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullandı. Tam bu anlarda da sunucu da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gülerek karşılık verirken gülüşmenin ardından Aydın, Kılıçdaroğluna 'Bugün de formunuzdasınız' dedi.

Bay Kemal HDP ile yaptıkları kirli ittifakı ise yine yüzsüz bir şekilde "Yok" diyerek inkar etti.

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