

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda soruları yanıtladı. Büyükşehirlere ilişkin hedeflerini açıklayan Bay Kemal, çöp dağları şeklinde bıraktığı İstanbul'un da alınacağını iddia etti.

Bay Kemal, Büyükşehirleri alacaklarını söyledi.

'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullandı. Tam bu anlarda da sunucu da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gülerek karşılık verirken gülüşmenin ardından Aydın, Kılıçdaroğluna 'Bugün de formunuzdasınız' dedi.

Bay Kemal HDP ile yaptıkları kirli ittifakı ise yine yüzsüz bir şekilde "Yok" diyerek inkar etti.