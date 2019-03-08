Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Milliyetçilik ve Kuvay-i Milliye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Bay Kemal'e sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

'BU KAN YİNE O KANDIR'

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla paylaşıldı. Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Bay Kemal'in kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.



