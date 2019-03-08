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  • 08.03.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 22:09

Bahçeli'den 'e fotoğraflı gönderme

'nin hesabından, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla, Genel Başkan 'nin dikkat çekici bir fotoğrafı paylaşıldı.

Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme

Genel Başkanı , 'Milliyetçilik ve Kuvay-i Milliye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan 'e hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

'BU KAN YİNE O KANDIR'
MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla paylaşıldı. Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Bay Kemal'in kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.


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