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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 02:16

'den güldüren trafik sorunu çözümü!

, katıldığı canlı yayında 'un trafik sorunu konusundaki çözüm formülüne ilişkin açıklama yaptı. İstanbul adayı 'nun uzmanları toplayacağını, 'bu sorunu çözün' diyeceğini ve böylece sorunun akılcı bir şekilde çözüleceğini ifade etti. Bay Kemal'in trafik sorunu için yaptığı bu açıklama güldürdü...

Bay Kemal'den güldüren trafik sorunu çözümü!

Genel Başkanı , bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. önce, "'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" şeklinde yaptığı açıklama ile teröristlere kol kanat gerdi. Daha sonra ise defalarca kanıtlanan ile yaptıkları ittifakı yalanlayarak, "HDP ile temasımız olmadı, işbirliğimiz yok" dedi.

Bunlarla da yetinmeyen Bay Kemal, 'un trafik sorunu konusundaki çözüm formülüyle adeta kendisine güldürdü.

"İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"
Programda İstanbul'un trafik sorununa değinen Kılıçdaroğlu, 'nasıl çözeceksiniz' sorusuna şaka gibi bir cevap verdi.

"EKREM BEY UZMANLARI TOPLAYACAK, 'TRAFİK SORUNUNU ÇÖZÜN' DİYECEK, OTURACAK ÇÖZÜLECEK"
Kılıçdaroğlu'nun trafik sorunu çözümü şu şekilde:

"Trafik sorununu çözeceğim iddiasında kim var? Ekrem (İmamoğlu) Bey var. Çözer mi? Elbette çözer. Nasıl çözecek? Akılla. Bu işin uzmanlarını toplayacak. Bana, 'kentin ulaşım sorununu çözün, projelerinizi getirin' diyecek. Oturacak çözecek. Devasa bir bütçesi var."

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