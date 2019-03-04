Bay Kemal'den güldüren trafik sorunu çözümü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Bay Kemal önce, "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" şeklinde yaptığı açıklama ile teröristlere kol kanat gerdi. Daha sonra ise defalarca kanıtlanan HDP ile yaptıkları ittifakı yalanlayarak, "HDP ile temasımız olmadı, işbirliğimiz yok" dedi.

Bunlarla da yetinmeyen Bay Kemal, İstanbul'un trafik sorunu konusundaki çözüm formülüyle adeta kendisine güldürdü.

"İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"

Programda İstanbul'un trafik sorununa değinen Kılıçdaroğlu, 'nasıl çözeceksiniz' sorusuna şaka gibi bir cevap verdi.

"EKREM BEY UZMANLARI TOPLAYACAK, 'TRAFİK SORUNUNU ÇÖZÜN' DİYECEK, OTURACAK ÇÖZÜLECEK"

Kılıçdaroğlu'nun trafik sorunu çözümü şu şekilde:

"Trafik sorununu çözeceğim iddiasında kim var? Ekrem (İmamoğlu) Bey var. Çözer mi? Elbette çözer. Nasıl çözecek? Akılla. Bu işin uzmanlarını toplayacak. Bana, 'kentin ulaşım sorununu çözün, projelerinizi getirin' diyecek. Oturacak çözecek. Devasa bir bütçesi var."