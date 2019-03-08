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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 22:13

ndan İdlib paylaşımı

, , 'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

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