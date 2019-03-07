Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.03.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 09:04

'da yufkacıya tüfekli ve : Çok sayıda yaralı var

'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve da 1i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yufkacıya tüfekli saldırı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya sokakta bulunan yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz kişiler, yufkacı E.Ç.'ye pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle vurulurken, yanında çalışan 3 kişi de bıçaklandı. Yaralı 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriElazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar