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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 10:01

Ankara'da peş peşe operasyonları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında da 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları

Ankara'da /'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NE DE FETÖ OPERASYONI: 20 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

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