Ankara'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NE DE FETÖ OPERASYONI: 20 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

