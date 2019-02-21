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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 20:07

’nin adayı 'dan tepki çeken davranış! Camiye terlikle girdi!

Yine , yine skandal... CHP'nin Başkan Adayı olarak gösterdiği camiye terlikle girdi. Zeydan Karalar’ın bu davranışı vatandaşlar tarafından çok sert bir dille eleştirildi. Bir vatandaş, "Cami adabından bihaber olduğu besbelli… Cami içinde görüntü vermek isteyip adabından bir habersen böyle rezil rüsva olursun" ifadesiyle CHP'nin içler acısı halini gözler önüne serdi.

İşte CHP zihniyeti! Obama bile bunu yapmamıştı

İşte , işte içler acısı halleri. CHP'den bir skandalda 'dan geldi. CHP'nin Başkan Adayı 'dan tepki büyük çeken bir davranış sergiledi. Karalar, camiye terlikle girdi.

İŞTE CHP ZİHNİYETİNİN BAKIŞ AÇISI!
Zeydan Karalar'ın CHP zihniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne seren bu hareketi da hızla yayıldı ve fotoğraf vatandaşlar tarafından sert bir dille eleştirildi.

İşte Zeydan Karalar'a sosyal medyadan gelen tepkiler…

"CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar camiye terlikle girmiş! Cami adabını dahi bilmeyecek kadar milletten uzak dinden kopuklar. Çağdaşlık görüntüsünün temiz ruhun ve ahlakın kirlenmiş hali!"

"Bir insan evladı, camiye neden terlikle girer?"

"BÖYLE REZİL RÜSVA OLURSUN"
"Cami adabından bihaber olduğu besbelli… Cami içinde görüntü vermek isteyip adabından bir habersen böyle rezil rüsva olursun"

"Ömründe ilk kez camiye girdiği her yerinden anlaşılıyor."

"OBAMA BİLE CAMİ ZİYARETİNDE TERLİK GİYMEMİŞTİ"
"CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar camiye terlikle girmiş. bile cami ziyaretinde terlik giyinmemişti. CHP'nin bu milletin değerlerine ne kadar yabancı olduğunun vesikası!"

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