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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 08:21

hayatını kaybetti | Ertuğrul Akbay kimdir?

Sözcü gazetesinin FETÖ'cü firari sahibi Burak Akbay'ın babası , tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Akbay, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşadığı septik şok sonucu hayatını kaybetti. Ertuğrul Akbay kimdir? İşte detaylar...

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Akbay, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşadığı septik şok sonucu hayatını kaybetti.


ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?
Halit Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Gölge Adam olarak da iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarttı.

TÜRK basınında "röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo'daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar "atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar'dan Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e, Necmettin Erbakan'a ve Turgut Özal'a kadar 'çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında "Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

Ertuğrul Akbay'ın Sözcü gazetesinin sahibi olan Burak Akbay (d.1976) adında bir oğlu vardır.

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