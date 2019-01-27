CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'da adeta bir enkaz bıraktı. Soyer, borç batağındaki Seferihisar Belediyesi'nin milyonluk arazilerini arka arkaya sattı.

175 KEZ YURTDIŞINA ÇIKTI

Seferihisar'ın CHP'li Belediye Başkan Tunç Soyer iki dönemlik başkanlık görevi süresince 175 kez yurt dışına çıktı. Belediye çalışanlarına maaşları geç ödenmesine karşın Soyer yurt dışı seyahatlerine aksatmadan sürekli devam etti. Ortalama her yılın neredeyse 3 ayını yabancı ülkelerde geçen Soyer'in seyahatlerinin sadece bilet ücreti 525 bin lira tuttu. Mevcut bütçe açığı, Seferihisar'ın gelecek 10 yılını ipotek altına aldı. Belediyenin borç açığı günden güne artarken, Soyer'in yurt dışı seyahatleri vatandaşların tepkisini çekiyor.

SATTIKÇA SATTI

Soyer, göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya sattı. Soyer'in satışa çıkarttığı belediye malları, Türkiye'nin ilk 'Cittaslow' yani sakin şehri olarak seçilen ilçeyi huzursuz etti. 6360 sayılı yasa ile Ürkmez ve Doğanbey belediyelerinin gayrimenkulleri Seferihisar Belediyesi'ne borçsuz devredilirken, bu bölgelerden gelen emlak ve imar harçları ile belediyenin borçlarının sıfırlanacağı düşünüldü. Ancak borçlar arttı. Her fırsatta belediyenin 2009 yılı öncesinden kalan Mal Müdürlüğü ve SGK borçlarını bahane eden Soyer, ikinci başkanlık döneminde de aynı gerekçelerle milyonluk arazileri satmak için meclisten özel yetki aldı.

13 MİLYONA SATIŞA ÇIKARDI AMA...

2015 yılında aldığı yetki ile belediyeye ait dev turizm arazileri bir bir satıldı. Bunların içinde, 2016 yılı Ağustos ayında 52 bin 183 metrekarelik Sığacık Mahallesi'ndeki 1081 adada olan ve işletmesi Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye 47 yıllığına kiralanan, irtifa hakkı da PRS Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret A.Ş.'de olan arazi de yer aldı. 13 milyon liraya satışa çıkaran arazi 13 milyon 650 bin liraya alıcı buldu.

16 TON MAZOT KAYIP

Seferihisar Belediyesi'nde kayıp 16 ton mazot ile ilgili dava İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 belediye çalışanın 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. İhaleyi kazanıp suç tarihlerinde Seferihisar Belediyesi'ne akaryakıt veren İlsed Akaryakıt şirketinin 2013-2014 yılına ait tüm ticari defter, belge, fatura ve sevk irsaliyesine incelenmek üzere el konuldu. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan 7 çuval belge ile Seferihisar Belediyesi'nden alınan 1 koli evrak bilirkişiye teslim edildi. Bilirkişi raporu son duruşmaya yetişmediği için bir sonraki duruşma mayıs ayına ertelendi.