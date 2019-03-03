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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 19:35

İşte SP'nin her defasında inkar ettiği dörtlü çetenin kanıtı

Her defasında zillet ittifakını yalanlamaktan vazgeçmeyen (SP) Genel Başkanı 'nun kirli oyunu yine gözler önüne serildi. Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman’da Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı destekleyeceklerini açıkladı. İttifakın bir başka delili ise, , Adıyaman'da aday çıkarmayarak Saadet'in adayını destekledi. 'da ise daha farklı bir tezgahla ittifak yapıldı. İYİ Parti'nin Başkan adayının, ile yakın ilişkisi olduğu bilinen olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu. Bunun üzerine İP taklacıyı Saadet'e pasladı ve bir kez daha kirli ittifak kanıtlanmış oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda kendisine telefonla dinletilen bir ankette, partisinin CHP, İYİ Parti ve HDP ile anılması üzerine "şerefsizlik" çıkışını yaptı.

İşte SP'nin her defasında inkar ettiği dörtlü çetenin kanıtı

Kirli İttifak Adıyaman, ve için devrede! ve , Saadet'in adayını destekleyecek... Kirli İttifak, leri öncesi yine kolları sıvadı! Birçok belediye başkan adayını Kandil kadrosundan seçen sözde Atatürkçü CHP, her zamanki gibi teröristlerin sözcülüğünü yapan HDP ile el ele verdi ve kirli ittifakın bir başka ortağı Saadet'in adayını destekleme kararı aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÖRTLÜ ÇETE AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, ''Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de . O da onlarla yürüyor. Bunlar 4'lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz'' ifadesini kullanmıştı.

CHP VE HDP ADIYAMAN'DA ADAY ÇIKARMADI SP'Yİ DESTEKLEDİ
Aday listeleri kurullarına sunulunca kirli ittifaklar ortaya çıktı. Birçok il ve ilçelerde ve yandaşlarını aday gösteren CHP, Adıyaman'da aday çıkarmayarak Saadet'in adayını desteklemiş oldu. Üstelik söz konusu ittifak CHP ve Saadet'le sınırlı değil. Her fırsatta terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP, Adıyaman'da aday çıkarmayarak Saadet Partisi'nin adayını destekleyeceğini açıkladı..

ŞANLIURFA'DA İTTİFAK BELGELENMİŞTİ
HDP'nin Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan Adayları, Saadet Partisi adaylarını destekleme kararı aldı.

Her defasında zillet ititfakını yalanlamaktan vazgeçmeyen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı 'nun kirli oyunu yine gözler önüne serildi.

HDP'nin 'na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini açıklamıştı.

ORDU'DA İP İLE İŞBİRLİĞİ
FETÖ'yü destekleyip operasyonu karalayan , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İP ADAY GÖSTEREMEDİ, SAADETE'E PASLADI
İYİ Parti'nin Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu. FETÖ aşığı İP, gelen tepkiler üzerine FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in adaylığını geri çekmişti. İP'in kurduğu oyunla FETÖ'cü Şahin, Zillet İttifakı'nın ortağı Saadet Parti tarafından aday gösterildi.

SORUYU SORANA ŞEREFSİZ DİYOR AMA...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda, "Bugün birisi bana telefonla yapılan anketi dinletti. AK Parti ile MHP'nin iştirak ettiği ile CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin içinde olduğu Millet İttifakı'ndan hangisini tercih ediyorsunuz diye. Bu utanmazlık ve şerefsizliktir. Bu andsket değil, bu propaganda. Biz bunu araştırıyoruz." dedi.

Öte yandan, Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta SP'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı

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