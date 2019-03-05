Türkiye'nin "Beka sorunu" konusunu tartıştığı şu günlerde CHP, yine çok tartışılacak bir skandala imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.