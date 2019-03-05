Türkiye'nin "Beka sorunu" konusunu tartıştığı şu günlerde CHP, yine çok tartışılacak bir skandala imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.
Türkiye'nin "Beka sorunu" konusunu tartıştığı şu günlerde CHP, yine çok tartışılacak bir skandala imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.
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