Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.03.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 21:46

SON DAKİKA... İşte Ajansı'na 'hayır' diyen 138 'li milletvekili

Son dakika... 'nin sanayiine girişi için mihenk taşı olan Uzay Ajansı tarafından kapatılmak istendi. CHP'nin skandal girişimini Sanayi ve duyurdu. İşte 'ye dilekçe imzalayıp başvuruda bulunan 138 CHP'li milletvekili...

Türkiye'nin "Beka sorunu" konusunu tartıştığı şu günlerde CHP, yine çok tartışılacak bir skandala imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSON DAKİKA... İşte Uzay Ajansı'na 'hayır' diyen 138 CHP'li milletvekili
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar