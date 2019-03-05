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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 19:18

'den skandal başvuru! Uzay Ajansı'nın kapatılması için 'ye başvurdular

Sanayi ve Uzay Ajansı'nın kapatılması için 'nin 'ye başvurduğunu açıkladı.

CHP'den skandal başvuru!

Sanayi ve , kuruluş kararnamesinin iptali için 'nin başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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