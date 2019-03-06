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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:56

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Son dakika haberine göre Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekiline FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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