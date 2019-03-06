Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Son dakika haberine göre Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekiline FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haberler Güncel Haberleri Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası