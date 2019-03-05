IMC TV canlı yayınında terörist elebaşı posteri önünde konuşma yapan HDP destekçisi terörist sevici Alper Taş, CHP zihniyetinin kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Terör sevici Alper Taş halkın oylarıyla seçilmiş olan AK Parti'ye nasıl darbe yapılacağını bir bir anlattı

TERÖR PARTİSİ HDP'DE CHP BEYOĞLU ADAYI ALPER TAŞ'I DESTEKLEMİŞTİ

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP seçmeninin Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyeceğini söyledi.

Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir."

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 Haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık makamına getirildi.

Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.