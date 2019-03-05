ÖDP Genel Başkanı'yken CHP'den Beyoğlu adayı olan Alper Taş'ın eski görüntüleri ortaya çıktı. 4 yıl önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konuşan Taş'ın, bu kez İYİ Parti tarafından desteklenmesi şaşırttı. HDP "Beyoğlu'nda Alper Taş diyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Taş'ın partiler arası savruluşu, "Pes" dedirtti...
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