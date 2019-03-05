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’ın Öcalan’ın posteri önündeki görüntüleri ortaya çıktı

'Taş'eron!
ÖDP Genel Başkanı'yken 'den adayı olan 'ın eski görüntüleri ortaya çıktı. 4 yıl önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konuşan Taş'ın, bu kez İYİ Parti tarafından desteklenmesi şaşırttı. "Beyoğlu'nda Alper Taş diyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Taş'ın partiler arası savruluşu, "Pes" dedirtti...



4 YIL ÖNCE



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