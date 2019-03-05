Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."
Ayrıntılar gelecek...
Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."
Ayrıntılar gelecek...
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