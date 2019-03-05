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  • 05.03.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 17:26

'dan kritik uyarı: orada hak sahibidir

, ", adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir." dedi.

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