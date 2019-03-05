Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi itibarsızlaştıran bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a Muharrem İnce'yi neden aday göstermediniz" sorusuna "Başarı hikayesi yok." cevabını verdi.

İşte o Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

"Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in bir belediye başkanlığı vardı. Ben o ara şöyle bir cümle kurmuştum medyaya; arkasında bir başarı hikayesi olacak diye... Ekrem'in Bey'in bir başarı hikayesi vardı."

"SENİN ARKANDA HANGİ BAŞARI HİKAYESİ VAR?"

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce çıkışını değerlendirdi.

İşte Emin Pazarcı'nın açıklamaları:

Ben dünkü televizyon programını baştan sona izledim. O zaman şunu sorarlar Kılıçdaroğlu'na; Sen İstanbul'da belediye başkanı adayı olduğun zaman daha önce belediye başkanlığı yaptın mı? Senin arkanda hangi başarı hikayesi var? diye... Maalesef sayın Kılıçdaroğlu konuştukça sıkıntıya giriyor, konuştukça batıyor. Hiçbir söylediği hiçbir söylediğini tutmuyor. "Türkiye'nin beka sorunu yok" diyor ama Türkiye'nin bekasını bizzat tehdit eden HDP yani PKK'nın uzantısı olan bir parti ile işbirliği yaparsa işte böyle sıkıntıya girer.

Muharrem İnce'yi kendisine rakip olarak gördü. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimin kazanamayacağını biliyordu. Onu orada harcadı. Şimdi de Muharrem İnce'nin hem kendisini itibarsızlaştırdı hem de çevresinde ne kadar isim varsa listeye almadı. İstanbul büyükşehir adayı olduğu zaman Kılıçdaroğlu da İstanbulu bilmiyordu, Kağıhaneye Kağıttepe diyordu.

İNCE'Yİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY GÖSTERMİŞTİ

CHP'nin Muharrem İnce'yi daha önce Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği biliniyor.