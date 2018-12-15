CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için İyi Parti ile anlaştı. İttifakın ardından CHP, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep olmak üzere toplam 10 ilde aday çıkarmadı. Bu durum partilileri kızdırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararının perde arkasından ise intikam çıktı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından kendisini devirmek için Muharrem İnce'ye destek veren il örgütlerinden intikamını 6 ay sonra aldı. Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi İnce'nin çağrısıyla olağanüstü kurultay için imza toplayan 10 büyükşehri, işbirliği yaptığı İyi Parti'ye bıraktı.
Böylece bu illerde aday çıkartamayan CHP örgütlerini cezalandırdı. Kılıçdaroğlu, İnce ile birlikte hareket eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da yeniden aday göstermeyeceği bilgisine ulaşıldı. CHP'nin İYİ Parti'ye bırakacağı illere Mersin'in de eklenebileceği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye destek veren 10 büyükşehirde İyi Parti adaylarını destekleme kararı CHP'yi karıştırdı.
ZAFER ŞAHİN
Böylece bu illerde aday çıkartamayan CHP örgütlerini cezalandırdı. Kılıçdaroğlu, İnce ile birlikte hareket eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da yeniden aday göstermeyeceği bilgisine ulaşıldı. CHP'nin İYİ Parti'ye bırakacağı illere Mersin'in de eklenebileceği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye destek veren 10 büyükşehirde İyi Parti adaylarını destekleme kararı CHP'yi karıştırdı.
ZAFER ŞAHİN
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