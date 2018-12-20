CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yerel seçimlere hazırlıkları ile ilgili açıklamalar yaptı. Muharrem İnce'nin "Seçime kadar susacağım." sözlerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, "Yenilirsek liderlik tartışması başlayabilir" diye konuştu.

İNCE: 31 MART'A KADAR MARAZA ÇIKARTMAYACAĞIM

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya, "Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil." diyerek, seçim sonrasına işaret etmişti.

İnce'nin bu sözlerinin hatırlatması üzerine CHP Lideri, cevap bile vermedi.

"LİDERLİK TARTIŞMASI BAŞLAYABİLİR"

"Muharrem İnce'ye herhangi bir yanıtım yok. (Başarısız olursanız liderlik tartışması başlayabilir mi?) Başlayabilir. Ayrıca niçin başarısız olalım ki... Başarılı olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ankara, İstanbul'u alacağız. Sadece ikisi değil, Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da alacağız. Biz alacağız, göreceksiniz alacağız."