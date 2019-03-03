

Başkan Erdoğan Samsun'da düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın skandal sözlerine ilişkin de açıklama yaptı.



Erdoğan, "Hatay Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak. İşte CHP'li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor" diyerek o görüntüleri izletti..

Başkan Erdoğan'ın açıklamları şöyle:



Samsun'da CHP'nin adayı var mı? Cesaret kolay değil.. Niye yoklar… Samsunlunun kimlere hoş geldin diyeceğini biliyorlar. 3-5 mitingle, birkaç tv programıyla bu dönemi savuşturmak. Dert dinlemek onlar için büyük yük. Millete tahammülleri yok. Hakaret ediyorlar.

Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası yapmayı siyaset sanıyorlar. Köylerin, beldelerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar.

"BİZDE BÖYLE BELEDİYE BAŞKANI OLSA BİR DAKİKA TUTMAM"

Konuşmasında CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da eleştiren Erdoğan, "Hatay Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak. İşte CHP'li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor" diyerek o görüntüleri izletti.

"BAY KEMAL SEN NE ZAMANDAN BERİ SEVAPLA GÜNAHI AYIRDIN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermek günah diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri sevapla günahı ayırdın. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri hiçbir kavram yok.

Köylerin, yaylaların yolunu zaten hiç bilmiyorlar, görevlerini yapmak, sözleri tutmak yerine bir de utanmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Bunların istismar edemeyeceği hiç bir kavram yok.