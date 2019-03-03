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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 23:38

'ın kilit ismi Bodrum’da yakalandı

Son dakika... ’a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün ve lobi imamı olan firari , Bodrum’da yakalandı. Berker'in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Kom Grup Amirliğine getirilen Berker'in burada yapılacak işlemlerin ardından 'a gönderileceği bildirildi.

Adnan Oktar'ın kilit ismi Bodrum’da yakalandı

'a en yakın isimlerden biri olan , ekipleri tarafından yakalandı. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar suç örgütünün önemli yöneticilerinden ve örgütün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker'in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından bir aydır takip edilen ve bugün öğleden sonra yapılan operasyonla yakalanan Berker'in nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi başka çeşitli suçlardan da aramasının olduğu öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliğine getirilen Berker'in burada yapılacak işlemlerin ardından 'a gönderileceği bildirildi.

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