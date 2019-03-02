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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 13:57

Son dakika: 'da yakalanan DHKP-C'li teröristler tutuklandı

DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

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