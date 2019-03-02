Çanakkale Ayvacık'ta deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

Çanakkale'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Tartışık köyünde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

20 ŞUBAT'TA DA 5,0 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

İlçede 20 Şubat akşamı 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda yapı hasar görmüştü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından, bölgede yapılan ön hasar tespit çalışmaları sonucu toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Şubat'ta akşam ilçeye bağlı Tartışık köyünde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Herhangi bir can kaybının meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek, İl Özel İdaresi ile diğer kurum ve kuruluş ekiplerinin olay mahallinde çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekibin ön hasar tespit çalışmaları sonucunda 35'i yıkık, 60'ı ağır hasarlı, 2 cami ve 2 minare olmak üzere toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildiği vurgulandı.